Kristoffs lag ute av belgisk storritt etter positive koronaprøver

NTB Sport

Det opplyser laget selv i en melding på sin mediekanal på Whatsapp.

«Vi beklager å måtte informere om at UAE Team Emirates ikke vil delta i Flèche Wallone som følge av at to medlemmer avga positive covid-19-tester 20. april», heter det i meldingen.

Alexander Kristoff er én av flere norske ryttere som sykler for UAE. Han skulle imidlertid ikke deltatt i onsdagens ritt. Det skulle derimot Vegard Stake Laengen ha gjort.

UAE opplyser at rytteren som har avgitt positiv virustest er italienske Diego Ulissi.

