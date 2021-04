Friidretts-NM flyttes fra august til september

NTB Sport

Mesterskapet skulle opprinnelig gått 13.- til 15. august, men koronapandemien gjør det nødvendig å legge terminlisten både nasjonalt og internasjonalt også denne sesongen.

Det internasjonale friidrettsforundet (WA) vil ha datoene NM opprinnelig var satt opp på til internasjonale stevner etter OL.

– Det er et noe sammensatt årsaksforhold, sier friidrettsforbundets generalsekretær Kjetil Hildeskor om flyttingen.

– Endringene i den internasjonale terminlisten på grunn av covid-19-pandemien har ført til at World Athletics nå ikke godtar vår opprinnelige dato for mesterskapet siden det forventes at våre beste utøvere har anledning til å delta på Diamond League-stevnene, sier han blant annet videre.

Dermed blir det kamp om NM-medaljer først til høsten.

