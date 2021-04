Fognini diskvalifisert i Barcelona Open

NTB Sport

Han lå under 0-6, 4-4 i kampen mot Bernabe Zapata Miralles da han uttrykte sin misnøye med en vurdering fra linjedommeren. Sistnevnte gjorde hoveddommeren oppmerksom på at Fognini hadde brukt upassende språk, og 33-åringen ble diskvalifisert for usportslig oppførsel.

Fognini mente han ikke hadde gjort noe galt og ødela racketen i sinne på sin vei ut av banen.

Forrige uke slengte Fognini med leppa til Casper Ruud da nordmannen slo ham i kvartfinalen i Monte-Carlo Masters.

Det er sjelden at tennisspillere blir diskvalifisert, men det er ikke første gang for Fognini. Han ble kastet ut av US Open i 2017 og bøtelagt med 24.000 dollar etter gjentatte ganger å ha fornærmet en kvinnelig hoveddommer.

