City vendte til seier og nærmer seg tittelen

NTB Sport

Fire dager før ligacupfinalen økte Pep Guardiolas lag luken til serietoer Manchester United til 11 poeng, og seriegullet rykker stadig nærmere. Kvadrupeldrømmen brast med FA-cuptapet mot Chelsea, men laget er for fullt med i kampen om et tittelhattrick.

– Premier League er den viktigste tittelen, og vi er veldig nær nå. Vi gjorde en veldig god kamp i dag, og Phil Foden vokser stadig. Han er i ferd med å bli en ordentlig spiller, sa Guardiola til Sky Sports om 20-åringen som var banens beste.

– Det er de beste 90 minutter jeg har sett et motstanderlag spille. Det var et mareritt, for å være ærlig, sa Aston Villas målscorer John McGinn til Sky Sports.

Aston Villa sjokkåpnet og tok ledelsen etter bare 20 sekunder, men City dominerte kampen og tok ledelsen før pause med mål av Foden og Rodri, begge på innlegg fra Bernardo Silva.

John Stones kunne ha ødelagt da han pådro seg direkte rødt kort før pause, men Aston Villas høyreback Matty Cash kastet bort hjemmelagets tallmessige overtak da han pådro seg to gule kort med to minutters mellomrom tidlig i den andre omgangen.

Både Manchester City og Tottenham vant 2-1 i Premier League onsdag, dagen etter at de trakk seg fra den omstridte superligaen og fire dager før de møtes i ligacupfinale på Wembley. Da må City greie seg uten Stones.

Sjokkstart

Det var spilt bare sekunder på Villa Park da vertene tok ledelsen. Tyrone Mings tok et frispark raskt på egen halvdel og slo i bakrom. Stones hadde sjansen til å klarere, men falt og bommet. Dermed kom Ollie Watkins i fullt firsprang på kant. Han slo et flatt innlegg mellom beina på Ruben Dias til John McGinn, som scoret.

Pep Guardiolas menn reiste seg etter baklengsmålet og utlignet med et vakkert angrep i det 21. minutt. Da ble Villa-forsvaret regelrett utspilt.

Det startet med at Ederson slo langt opp på Oleksander Zintsjenko. Han nikket tilbake til Phil Foden, som vendte spillet og fant Riyad Mahrez på høyresiden. Han spilte fram Bernardo Silva, som slo skrått ut og fant Foden, som scoret.

City dominerte banespillet fullstendig og tok ledelsen i det 40. minutt. Igjen kom pasningen fra Bernardo Silva, som igjen ble satt opp på høyresiden og slo et perfekt innlegg. Rodri steg i været foran mål og nikket ballen i mål. Emiliano Martínez prøvde å bokse, men traff egen spiller i stedet for ballen.

Villmannstakling

Det virket som City hadde full kontroll, men Stones endret på det med en villmannstakling rett før pause. Han tok rennefart da Jacob Ramsey førte ballen ute ved sidelinja, bommet på ballen og stoppet kontringen ved å gå inn med knottene først og treffe Ramsey i knehøyde.

Dommeren dro først opp det gule kortet, men etter VAR-gjennomgang byttet han det ut med det røde.

Guardiola, som sto noen få meter unna og gjemte ansiktet i hendene da Stones meide ned Ramsey, hisset seg veldig opp da kortet byttet farge.

– Han kom inn for sent, men han hadde ikke til hensikt å treffe ham, sa Guardiola til BBC etter kampen.

Matty Cash jevnet ut antall spillere da han tidlig i 2. omgang pådro seg gule kort i rask rekkefølge. Først holdt han igjen Foden i det 54. minutt, før han to minutter senere meide ned Foden etter først å ha mistet ballen til ham. Denne gang trengte ikke dommeren VAR-hjelp for å konkludere med utvisning.

– Cashy lærer av dette. Den siste forseelsen var dum og hensynsløs, sa Villa-manager Dean Smith.

Med ti mot ti halte City poengene i land uten store problemer. Det var lagets 10. strake borteseier i Premier League.

(©NTB)