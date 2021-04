Alle seks engelske klubber trekker seg fra superligaen

NTB Sport

Manchester City var den første av de tolv involverte klubbene som offisielt meddelte at den likevel ikke vil slutte seg til den europeiske utbryterligaen.

Da hadde BBC og andre medier allerede meldt at Chelsea hadde ombestemt seg og ikke ville være med. Like før midnatt norsk tid meldte Liverpool, Manchester United, Arsenal og Tottenham med noen minutters mellomrom at de ikke lenger vil være med i den omstridte ligaen.

– Liverpool kan bekrefte at vår deltakelse i planene om opprettelse av en europeisk Super League er avviklet, meldte klubben på Twitter.

Rett etter fulgte Manchester United, med en kort Twitter-melding: – Vi kommer ikke til å delta i den europeiske superligaen.

Arsenal og Tottenham fulgte opp.

