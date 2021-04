Zidane ville ikke snakke om superliga-stormen

NTB Sport

Zidane stilte til mediemøte foran onsdagens ligamøte med Cádiz. Ikke overraskende kom det imidlertid raskt spørsmål om superligaplanene som har skapt store overskrifter og krass kritikk de siste dagene.

Real Madrid er blant de tolv storklubbene som står bak prosjektet.

– Superligaen? Det er en sak for presidenten. Jeg er her for å snakke om kampen i morgen, sa Zidane.

Deretter avviste han at de omstridte planene har vært tema blant spillerne hans.

– I garderoben har det ikke blitt sagt noe om superligaen. Null. Vi snakker om morgendagens kamp, resten kan vi ikke kontrollere, sa Real Madrid-treneren.

Deretter gjentok han igjen at han ikke kom til å røpe egne tanker rundt nyvinningen.

– Dere kan skrive at Zidane ikke vi involvere seg, og det er sannheten, sa franskmannen.

