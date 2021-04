Spansk domstol forbyr Uefa og Fifa å gripe inn mot superligaen

NTB Sport

Retten kom i en foreløpig kjennelse til at det ikke finnes lovhjemmel for å bremse opprettelsen av utbryterligaen, eller for å sanksjonere klubber, spillere eller ledere.

Tre spanske klubber er med i superligaplanene, i tillegg til seks engelske og tre italienske. Saken er ennå ikke rettslig behandlet i Storbritannia eller Italia.

Den spanske kjennelsen sier at både det europeiske og det globale fotballforbundet skal avstå fra tiltak som direkte eller indirekte hindrer opprettelsen av Super League.

Domstolen instruerer også Uefa og Fifa å unnlate å «forberede, oppmuntre til eller iverksette disiplinære tiltak mot klubber, spillere eller ledere» involvert i den planlagte ligaen.

Uefa og Fifa har truet med å utelukke alle de tolv klubbene. Også nasjonale myndigheter, nasjonale fotballforbund og ligaer vurderer straffereaksjoner mot klubbene.

