Manchester United er én av tolv klubber som står bak det omstridte prosjektet.

Rashford publiserte tirsdag et bilde av Old Trafford med et velkjent sitat fra trenerlegenden Matt Busby.

«Fotballen er ingenting uten fansen», heter det der.

Det er ikke mange fotballspillere som har uttalt seg om superliga-planene. Mandag kveld sa Liverpools James Milner at han håper at de ikke blir noe av.

