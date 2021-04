Kjelling hentet ny kantspiller: – Egentlig for god for Drammen

NTB Sport

Pedersen, som har en fortid i ØIF Arendal og Haslum, har signert en toårskontrakt med den norske eliteserieklubben. Han kommer fra Bjerringbro-Silkeborg.

– Det er egentlig litt utopisk at August ender opp hos oss. Det trodde jeg ikke var mulig. Han har gått litt under radaren blant flere gode norske venstrekanter der ute og er egentlig for god for DHK, sier Kjelling i en uttalelse.

Han legger til at pandemien og spillerlogistikken gjorde det mulig å hente Pedersen nå.

– August er først og fremst en veldig god spiller, og han har vært usedvanlig god i Danmark. Spesielt det siste halvåret har han vært suveren på venstrekanten til BSV, sier Kjelling.

26-åringen fra Notodden har så langt denne sesongen scoret 74 spillemål i serien i en klubb som ble nummer fire i dansk håndball.

– Da jeg var 12-13 år reiste vi ofte til Drammen for å se Joakim (Hykkerud) spille for DHK, så jeg føler at jeg allerede har et forhold til klubben, sier Pedersen.

(©NTB)