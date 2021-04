Ed Woodward sa opp – fortsetter i Manchester United ut året

NTB Sport

Flere britiske medier meldte tirsdag kveld at Woodward er ferdig i United. Nyheten kom samtidig med at den europeiske superligaen som klubben har vært med å starte tilsynelatende er i ferd med å rakne.

Ubekreftede meldinger sier at både Chelsea, Manchester City og Atlético Madrid har trukket seg fra deltakelse, og at klubbene skal i krisemøte for å diskutere om hele prosjektet skal skrinlegges.

Manchester Evening News melder imidlertid at Woodward har levert oppsigelse, men har gått med på å fortsette i jobben ut 2021. Det bekreftes også av BBC.

United nølte lenge med å bekrefte meldingene om Woodward fordi nyheten er «markedssensitiv informasjon». Spillerne ble informert før bekreftelsen kom.

