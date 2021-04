Britisk statsminister åpen for alle virkemidler i kampen mot ny superliga

NTB Sport

Den britiske regjeringssjefen holdt tirsdag møter med engelske fotballedere og representanter for supporterne. Temaet var de omstridte Super League-planene.

I etterkant sa Johnson at «ingen handlinger er uaktuelle» i kampen for å blokkere prosjektet som er under oppseiling. Han la videre til at også «lovmessige alternativer» vurderes.

Den britiske idrettsministeren Oliver Dowden deltok også på møtet.

Britiske myndigheter avviser ifølge Sky Sports ikke at spillere fra de aktuelle klubbene kan bli nektet arbeidstillatelse. Uaktuelt skal det heller ikke være å trekke tilbake pengestøtte som gis til politiet for å ivareta sikkerheten under kamper.

(©NTB)