Bayern München utelukker kategorisk superligadeltakelse

Allerede da planene om den nye ligaen ble offentliggjort var det kjent at Bayern München hadde avslått deltakelse. Ifølge Der Spiegel har de tolv superligaklubbene gitt Bayern München og Borussia Dortmund en måneds frist til å ombestemme seg, men det kommer ikke til å skje.

– Våre medlemmer og tilhengere ønsker ikke superligaen. Det er vårt ønske og mål at europeiske klubber slutter opp om den vidunderlige og lidenskapelige turneringen Champions League og utvikler den videre sammen med Uefa. Bayern sier nei til Super League, sier klubbpresident Herbert Hainer i uttalelsen.

Klubbformann Karl-Heinz Rummenigge ble tirsdag valgt inn i Uefa-styret igjen, som representant for klubbforeningen ECA. Han er også klar i sine uttalelser.

Velger seg CL

– I styrets navn kan jeg uttrykkelig fastslå at Bayern ikke kommer til å delta i Super League. Vi står solidarisk sammen med resten av Bundesliga. Det har alltid vært en stor glede for oss å representere Tyskland i mesterligaen, og gleden over vår finaleseier i fjor er uforglemmelig, sier han.

– For Bayern er Champions League verdens beste klubbturnering.

Den tyske ligaen har en regel (50+1-regelen) som slår fast at eksterne investorer aldri kan ha mer enn 49 prosent eierandel i klubben. Det betyr at klubbmedlemmene har beslutningsflertall, og tyske klubber ville derfor være avhengig av medlemmenes godkjennelse for utbryterplaner.

PSG-uttalelse

Juventus-formann Andrea Agnelli var ECA-representant i Uefa-styret, men han sa fra seg vervet da klubben sluttet seg til superligaplanene. Det var av stor betydning for Uefa at Rummenigge lot seg velge inn igjen (etter noen års fravær), og at Paris Saint-Germain-sjefen Nasser al-Khelaifi lot seg gjenvelge for tre nye år.

PSG er en annen klubb som har sagt nei til superligadeltakelse.

– PSG er av den oppfatning at fotball er et spill for alle. Vi er del av en familie og et samfunn, og i hjertet av dette er våre supportere. Det er behov for å endre Uefas konkurransemodell, men vi mener at forslag uten støtte fra Uefa ikke løser problemene fotballen står overfor, sa Al-Khelaifi til Paris-klubbens nettsted.

– Vi vil fortsette å jobbe med Uefa, ECA og andre interessenter basert på prinsippene om god tro, verdighet og respekt for andre.

