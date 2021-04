Barcelona tok nytt steg mot seriegull

NTB Sport

Kampen foran 457 tilskuere på Estadi Johan Cruyff var også oppkjøring til første semifinale i mesterligaen mot Paris Saint-Germain søndag.

Den norske landslagsstjernen satte gjestenes keeper på en stor prøve nesten umiddelbart, men det var Tenerife som tok ledelsen noen minutter senere. Barcelona vendte kampen med tre mål før halvtimen var spilt. Jenni Hermoso sto for to av dem, mens Alexia Putellas satte inn et straffespark.

Allerede med utligningsmålet satte Barcelona ny spansk rekord med sitt 120. seriemål for sesongen.

Graham Hansen ble byttet ut med Lieke Martens i det 66. minutt, og Martens satte inn 4-1 før en annen innbytter, Bruna Vilamala, scoret de to siste målene.

Barcelona står med 24 seirer på like mange kamper i serien, og 125-6 i målforskjell. Laget må regne med tøffere motstand i CL-semifinalene mot PSG 25. april (borte) og 2. mai (hjemme).

