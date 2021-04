Uefa utsetter beslutning om EM-vertsbyer

NTB Sport

München, Bilbao og Dublin står alle i fare for å miste sin status som vertsby under sluttspillet. Årsaken er at de ikke har kunnet garantert for at det blir gitt klarsignal for å slippe inn tilskuere på kampene.

De tre aktuelle byene opererer fortsatt med strenge smitteverntiltak som følge av viruspandemien, og det er usikkert om disse kan lettes på før sluttspillet starter.

Mandag opplyste Uefa-president Alexander Ceferin at en endelig beslutning utsettes til fredag. Det åpner for at man i dagene som kommer kan gjennomføre det som beskrives som avsluttende samtaler før de tre byene «eventuelt ekskluderes» fra EM-arrangementet.

Uefa har vært tydelig på at man ønsker tilskuere til stede sommerens EM-kamper.

Sluttspillet skal gjennomføres i tolv ulike europeiske byer.

Dersom München, Bilbao eller Dublin mister sin status som vertsby, kan kampene bli flyttet til én av de øvrige byene som er en del av arrangementet.

EM-sluttspillet skulle vært avviklet i fjor sommer, men ble utsatt ett år som følge av pandemien.

(©NTB)