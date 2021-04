Tyske OL-utøvere tilbys vaksine mot koronaviruset

NTB Sport

– Olympierne bør bli vaksinert i god tid før lekene starter, sier Steve Alter, en talsperson for Tyskland innenriksdepartement.

– Det skjer så fort det er rom for det, sier Alter.

Tysklands OL-komité har presset på for å sørge for at landets OL- og Paralympics-deltakere blir tilbud vaksine så raskt som mulig.

– Det er den eneste måten vi kan sende utøvere dit med god samvittighet, sier Alfons Hörmann, lederen for Tysklands OL-komité.

Belgia besluttet også mandag at de skal vaksinere sine OL-utøvere før de drar til Tokyo.

OL i Tokyo ble utsatt sist sommer og er berammet med start 23. juli i år. Paralympics åpner 24. august.

