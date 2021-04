Styreleder og daglig leder i Start-selskap trekker seg etter uenighet

NTB Sport

Det opplyser fotballklubben om på sine nettsider mandag.

MacConnacher ble i 2019 ansatt som administrativ leder i selskapet Start En Drøm, og tok i 2020 steget over stillingen som daglig leder.

Han sier at det har vært en vanskelig beslutning å skulle trekke seg tilbake.

– Det er uenighet om veien videre. Derfor har jeg nå besluttet å trekke meg med umiddelbar virkning, sier MacConnacher til egen klubbs nettsider.

Reed, som tok over som styreleder i 2020, sier at han er imponert over klubben gjennom koronatiden.

– Det har vært givende å jobbe med klubben i mitt hjerte. I perioden har det vært mange store utfordringer og gjennom godt samarbeid så har vi loset klubben gjennom et krevende utgangspunkt og korona, sier han og legger til:

– Jeg har dessverre ikke anledning til å ta et nytt år grunnet en krevende familiesituasjon samt forpliktelser til øvrige virksomheter jeg er involvert i.

