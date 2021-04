RBK-topp Koteng om superligaen: – En veldig dårlig idé

NTB Sport

– Har dere i Rosenborg tatt noe felles standpunkt rundt at tolv av storklubbene i Europa vil starte superligaen?

– Vi har ikke tatt noe felles standpunkt, men jeg mener det er en veldig dårlig idé. At de går ut med dette nå er godt timet, sier Koteng til NTB.

– Det er jo ikke tilfeldig at de kommer med planene nå. Uefa har jo sitt styremøte i dag, der de skal diskutere endringer av Champions League, sier RBK-styrelederen.

– At de rikeste og største skal bli enda rikere er en katastrofe for fotballen, og jeg skjønner ikke hvordan de skal få det til. Jeg tror at hvis Premier League setter seg imot, så vil ikke disse planene bli noe av. Det er jo selve grunnfjellet i fotballen de tukler med, sier Koteng.

Rosenborg er ikke kvalifisert for neste sesongs mesterliga, men skal etter planen ut i kvalifisering om spill i europaligaen i sommer sammen med Molde og Vålerenga. Bodø/Glimt skal spille mesterligakvalifisering.

