Omfattende endringer i mesterligaen – slik er det nye formatet

NTB Sport

Mandag godkjente styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) det nye formatet for det som i en årrekke har vært Europas gjeveste klubbturnering.

Vedtaket kom bare et halvt døgn etter at 12 av kontinentets største fotballklubber annonserte sine planer for en felles utbryterliga. Prosjektet har møtt massiv motstand.

Dette er hovedtrekkene i det nye Champions League-formatet:

* Turneringen utvides til 36 lag som møtes i en stor gruppe. Det er med andre ord ikke snakk om grupper med fire lag lenger.

* Samtlige lag skal spille ti kamper i gruppespillet (fem hjemme og fem borte). Dette er kjent som den sveitsiske modellen.

* De åtte beste lagene etter gruppespillet kvalifiserer seg direkte for åttedelsfinale.

* Lagene som ender på plass ni til 24 møtes i åtte omspillskamper, der vinnerne går til åttedelsfinale. Taperne rykker ned i europaligaen.

* De 12 lagene som ender sist i det 36 lag store gruppespillet er eliminert.

* Det vil bli spilt kamper tirsdag, onsdag og torsdag i enkelte runder.

Det siste har sammenheng med at det nye formatet vil utløse langt flere kamper enn det som til nå har vært normalen i mesterligaen.

De to klubbene som spiller seg fram til finalen vil ha spilt 17 kamper i turningen. Fasiten har fram til nå 13.

