NFF-president Svendsen: – Jeg er utrolig skuffet

Bekreftelsen på at Superligaen kan bli en realitet kom natt til mandag norsk tid.

– Jeg er utrolig skuffet over utspillet som kom, selv om vi vet at det har vært jobbet for å få til en superliga over år. Det som skjer, er at de rikeste og største klubbene skal ta en enda større del av kaka. Det er den enkle bakgrunnen, og det er et brudd på det vi står for av verdier og solidaritet, og det som måtte være igjen av solidaritet i den europeiske fotballen, sier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Han er samtidig glad for at mange sentrale aktører har rykket ut mot planene.

– Jeg er veldig glad for at Uefa (det europeiske fotballforbundet), de nasjonale ligaforeningene i England, Spania og Italia, og ECA (klubbenes organisasjon) reagerer så kraftig som de har gjort.

– Dette er ingen nye planer som du selv sier, men er det grunn til å tro at det er mer alvor i bunnen denne gangen? At det er mer realistisk enn tidligere?

– Det er styremøte i Uefa i dag, der strukturen til Champions League etter 2024 skal diskuteres. Jeg er blitt spurt om dette er et forhandlingsutspill, eller om det er realitet. Det virker i hvert fall nærmere en realitet enn det har vært tidligere. Så håper jeg at Uefa, Fifa og andre står ved varslede reaksjoner. Det er også kommet utallige positive reaksjoner fra supporterhold så langt, både nasjonalt og internasjonalt, sier Svendsen.

Han mener også at Superligaen er et brudd med tradisjonen som blant annet Champions League står for.

– I Champions League har askeladden mulighet til å møte de store, og i ett av 100 tilfeller så klarer askeladden å slå Goliat. Et av argumentene de store har brukt i interne fora, er at det er for mange uinteressante kamper. Det er et brudd med askeladdprinsippet og solidaritetsprinsippet i internasjonal fotball.

Svendsen tror ikke at siste ord er sagt.

– Jeg regner med at det kommer reaksjoner på løpende bånn i dagene som kommer.

