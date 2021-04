Verstappen vant VM-runde preget av Hamilton-tabbe og dramatisk krasj

NTB Sport

Valtteri Bottas i Mercedes og George Russell i Williams kolliderte i 300 km/t på 34. runde, og løpet ble stoppet mens man fjernet vrakdeler fra banen på Imola. Begge førerne var rystet, men slapp fra episoden uten alvorlige skader.

Russell var rasende på Bottas og ga beskjed om det før finnen hadde tatt seg ut av bilen sin, ved å slå ham på hjelmen.

Skjellsordene fløy mellom de to, og episoden vil trolig få et etterspill.

Hendelsen inntraff en runde etter at Lewis Hamilton gjorde en sjelden tabbe og kjørte av banen. Han havnet i grusen ved siden av den regnvåte banen og gjorde en risikabel manøver da han rygget ut av grusen for å komme seg i gang igjen.

Takknemlig

Verstappen var allerede i ledelse da Hamilton kjørte ut, og han var aldri virkelig truet etterpå. Briten var helt nede på niendeplass da han kom seg i gang igjen, men tok i bruk alle sine ferdigheter og kjørte seg opp til 2.-plass. Dermed beholder han ledelsen i VM-sammendraget.

– Det var ikke min beste dag. Det var første gang på lenge at jeg gjorde en tabbe, men jeg er takknemlig for at jeg greide å få bilen i mål, sa Hamilton.

Verstappen var svært tilfreds med dagen. Han tok seg raskt til tet fra tredje startposisjon på den glatte banen etter et regnskyll rett før start. Siden ga han aldri fra seg ledelsen.

– Jeg overrasket meg selv. Teamet jobbet veldig godt sammen, og vi gjorde en flott jobb under vanskelige forhold, sa nederlenderen.

Godt fornøyd

En halvtime etter at løpet ble flagget av ble det satt i gang igjen med Verstappen i ledelse foran Charles Leclerc i Ferrari og Lando Norris i McLaren. Hamilton hadde fått bilen fikset og begynte opphentingen som tok ham forbi alle andre enn Verstappen.

Den siste han passerte var landsmannen Norris. Det skjedde tre runder før mål, men McLaren-føreren var godt fornøyd med å ha kjørt seg opp til pallplass etter å ha startet som nummer sju.

Leclerc ble nummer fire, Carlos Sainz nummer fem og Daniel Ricciardo nummer seks.

Neste VM-runde er Portugals Grand Prix 2. mai,

