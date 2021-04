NTB Sport

Alle målene kom i 1.-omgangen, og New York tok ledelsen. To baklengs like før pause, snudde så kampen.

Ola Kamara er i United-stallen, men var ikke i kamptroppen mot Deilas lag. Det er med 17 lag med i den amerikanske ligaen. Det gjenstår 33 serieomganger før sluttspillet.

