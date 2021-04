Innbytter Nketiah berget Arsenal-poeng seks minutter på overtid

NTB Sport

Innbytter Eddie Nketiahs mål endte noen svært dramatiske sluttminutter i London-oppgjøret der Fulham-keeper Alphonse Areola hadde vært i det umulige hjørnet i 96 minutter.

Areola reddet også skuddforsøket fra Dani Ceballos helt på tampen, men Nketiah satte returen i mål.

– Fulham skal ha ros for at de kjempet seg inn i kampen og fikk målet, men vi var gode den siste halvtimen og fortjente minst ett poeng, sa Nketiah til Sky Sports.

Målet hans ble godkjent etter VAR-titting. Rob Holding var i offsideposisjon, men det ble konkludert med at han ikke hadde innvirkning på situasjonen.

Tidligere hadde Josh Majas sendt Fulham i ledelsen på straffespark, men ledelsen skulle ikke holde for det nedrykkstruede laget. Fulham er seks poeng unna trygg plass og har spilt to kamper flere enn lagene foran seg.

– Det er skuffende å slippe inn et slikt tullete mål på slutten. Sånne små ting endrer kampen. Vi har vist mange ganger at vi kan spille bra mot de beste. Det er bare tøft nå, sa Fulham-forsvarer Joachim Andersen.

Dobbel annullering

Arsenal slet for øvrig skikkelig med å score søndag, og de hadde ikke marginene på sin side.

Vertene, som måtte klare seg uten en skadd Martin Ødegaard, fikk to scoringer annullert for offside like før pause, mens Bukayo Saka traff stolpen kort tid før Fulham tok ledelsen.

– Noen ganger går det til din fordel, og andre ganger gjør det ikke det. VAR er der av en grunn, og vi må bare godta det. Det er skuffende å få annulleringer, men slik er fotballen, sa Nketiah.

Straffesparket så ut til å være av den litt billige sorten. Mario Lemina falt teatralsk da han forsøkte å ta seg forbi Gabriel, og dommeren mente at Arsenal-stopperen tråkket Fulhams midtbanemann på foten.

Maja var meget trygg fra ellevemeteren og hamret ballen opp i nettaket.

Presset

Arsenals toppscorer Alexandre Lacazette måtte ut med en lårskade, men hjemmelaget fortsatte å skape muligheter. Etter 70 minutter vartet Fulham-keeper Alphonse Areola opp med en vanvittig redning med foten da Nicolas Pépé headet mot nesten åpent mål.

Fulham fikk også muligheter på kontringer mot slutten, men var langt fra treffsikre med de avgjørende pasningene. Og helt på tampen ble det enveiskjøring fra Arsenal.

Areola holdt buret rent med en ny feberredning i siste ordinære spilleminutt. Han trakk et tydelig lettelsens sukk etter å ha slått et skudd fra Gabriel Martinelli utenfor.

I tilleggstiden avverget Harrison Reed scoring da han var nede og blokkerte et skudd fra Nketiah. Arsenals innbytter skulle imidlertid få et siste ord med i laget.

Uten Ødegaard

«The Gunners» kunne trengt en boksåpner av Ødegaards kaliber i søndagens kamp. Han er fortsatt ute av spill etter overtråkket han pådro seg på landslagssamlingen i mars.

Målet er at nordmannen er tilbake i lett trening til uken.

Med ett poeng mot Fulham ser det svært vrient ut for Arsenal å blande seg inn i kampen om de seks øverste plassene på Premier League-tabellen.

Det skiller ni poeng opp til West Ham på 4.-plass og seks til Liverpool på 6.-plassen. Sistnevnte har én kamp til gode på Arsenal.

