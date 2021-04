Ingen garanti for EM-publikum i München

NTB Sport

Det er storavisen Bild som skriver at innenriksdepartementet og delstatsregjeringen i Bayern har gitt Tysklands fotballforbund (DFB) beskjed om at man ennå ikke kan gi en slik garanti for kamper som skal spilles i juni. Bakgrunnen er usikkerhet rundt koronaviruset.

– For øyeblikket er det rett og slett ikke mulig å komme med en uttalelse nå om hvorvidt smittenivået i juni gjør det mulig med publikum eller ikke, sier Münchens borgermester Dieter Reiter til avisen.

Fotball-EM i sommer skal spilles i tolv ulike byer, og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har bedt alle stedene om en publikumsgaranti foran sitt styremøte mandag. Der skal det tas en endelig avgjørelse om EM-vertsbyer.

Ni av tolv byer har garantert at de vil slippe inn tilskuere på kampene, mens München, Bilbao (Spania) og Dublin (Irland) ennå ikke har lovet dette.

Uefa har ikke utelukket at de kan komme til å bytte ut EM-byer. Likevel råder optimismen i Tysklands fotballforbund.

– Til tross for den utfordrende pandemiutviklingen er vi optimistiske med hensyn til at Uefa planlegger EM med München, uttaler DFB til nyhetsbyrået DPA.

Reiter sier også at han føler seg trygg på at det blir fire EM-kamper i München i sommer.

– Vi håper at pandemisituasjonen vil lette innen juni, og at vi iallfall kan bruke en viss del av setene på stadion til publikum, sier han.

