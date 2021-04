Fotballmyndighetene hardt ut mot nye superligaplaner – storklubber trues med eksklusjon

NTB Sport

Ifølge Times on Sunday er Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham og Chelsea alle del av planene, og New York Times skriver at Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid fra Spania, Juventus, Milan og Inter fra Italia alle skal være med.

Det er planlagt en liga med 20 klubber, hvorav 15 eller 16 skal være permanente medlemmer. Ifølge noen medier kan opprettelsen av ligaen bli offentliggjort allerede søndag.

Bayern München og Paris Saint-Germain skal begge ha sagt nei til deltakelse.

Klubbene som blir med trues med utelukkelse fra nasjonale ligaer og internasjonale turneringer dersom de slutter seg til en utbryterliga.

Felles front

I en pressemelding fra Det europeiske fotballforbundet går Englands fotballforbund og Premier League, Spanias fotballforbund og La Liga, Italias fotballforbund og Serie A ut med en melding om at de har funnet ut at engelske, spanske og italienske klubber planlegger å offentliggjøre dannelsen av en lukket superliga.

– Om dette skulle skje, vil vi gjenta at vi sammen med Fifa og alle det medlemsforbund vil stå sammen for å stoppe dette kyniske prosjektet, som er basert på noen få klubbers egeninteresse i en tid hvor samfunnet mer enn noen gang trenger solidaritet, står det.

– Vi vil vurdere alle tilgjengelige tiltak, både juridiske og sportslige, for å hindre at dette skjer. Fotball er basert på åpne konkurranser grunnet i sportslige meritter, og det kan ikke være annerledes.

Det gjøres igjen klart at klubber som velger å bryte ut blir rammet av harde konsekvenser.

Bannlyses

– Som tidligere meldt av Fifa og de seks kontinentale forbundene, vil klubbene det gjelder bli bannlyst fra alle andre turneringer, både nasjonale, kontinentale eller globale, og deres spillere kan nektes å spille for sine landslag, står det.

– Vi takker klubbene i andre land, særlig de franske og tyske klubbene, som har nektet å slutte seg til dette prosjektet. Vi ber alle fotballelskere, tilhengere og politikere til å slutte seg til vår kamp mot et slikt prosjekt dersom det skulle vise seg å bli offentliggjort.

Trusselen om en utbryterliga har dukket opp med jevne mellomrom, og er ofte brukt som brekkstang fra de store klubbene for å oppnå flere av sine krav og ønsker når det gjelder avviklingen av de store turneringene, som mesterligaen.

Uefa mente å ha avverget utbryterplaner med de omfattende endringer i mesterligaen som skal vedtas på et styremøte mandag. De får virkning fra 2024. Den mektige klubbforeningen (ECA) var tilsynelatende fornøyd med endringene der antall deltakere utvides til 36 og hvert lag spiller ti gruppekamper i stedet for bare seks.

(©NTB)