Engen og Wolfsburg berget viktig seier

NTB Sport

Wolfsburg trenger alle poeng laget kan få i kampen om Bundesliga-tittelen mot Bayern München. Etter Bayerns sjokktap mot Hoffenheim lørdag skiller bare to poeng mellom gullrivalene, i Bayerns favør.

Ingrid Syrstad Engen var på plass fra start på Wolfsburgs midtbane, men allerede etter to minutter havnet de grønnkledde under da Hasret Kayicki ga gjestene ledelsen.

To kjappe mål av Ewa Pajor snudde kampen i Wolfsburgs favør. Engen hadde blant annet et skudd i stolpen like etter hvilen, men fikk ingen målpoeng.

Svenja Huth ordnet 3-1 etter en times tid, mens Janina Minges redusering ga kamp det siste kvarteret. Wolfsburg holdt unna, mens Engen tilbrakte det siste kvarteret på benken etter å ha blitt byttet ut

Karina Sævik ble sittende på benken i hele kampen.

(©NTB)