Berg rykker stadig nærmere ny Kypros-tittel

NTB Sport

Lørdag ble det ny seier med 2-0 borte over byrival Olympiakos Nikosia, og det gjør at Omonia har et lite forsprang når det gjenstår tre serierunder.

Ligavinneren får plass i Champions League-kvalifiseringen til høsten. Der prøvde Berg seg også i fjor, men lyktes ikke. Det ble med spill i europaligaens gruppespill.

Ender det uavgjort i Limassol-derbyet mellom Apollon og AEL søndag, vil det være en stor fordel for Berg.

Omonia har en imponerende forsvarsstatistikk i serien denne sesongen. På 33 kamper er det bare gått inn 15 baklengsmål. Det gir et snitt på 0,45.

Berg sluttet som Stabæk-trener og flyttet til Kypros sommeren 2019.

(©NTB)