Børkeeiet med to gule kort i samme minutt

Den tidligere Stabæk-spilleren ble utvist på overtid etter å ha blitt byttet inn for vertene på stillingen 2-2 i det 82. minutt.

Børkeeiet satte først inn en takling der motstanderen fikk fordel av ballen, og deretter begikk han en felling til, ifølge Ekstra Bladet. Begge situasjonene tilsvarte gult kort, og nordmannen fikk dermed marsjordre av dommer Jens Grabski Maae.

Brøndby ønsket seg en seier for å legge press på serieleder Midtjylland, men kom under to ganger i hjemmekampen. Andreas Maxsø utlignet til 1-1 på straffespark etter en drøy halvtime, mens Jesper Lindstrøm sto bak 2-2-målet etter 70 minutter.

Sigurd Rosted spilte hele kampen for vertene.

Brøndby ligger på 2.-plass i mesterskapsgruppen i den danske superligaen. Det skiller tre poeng opp til Midtjylland, som også har én kamp til gode på de nærmeste utfordrerne.

På 3.-plass ligger FC København, som også spilte 2-2 på hjemmebane søndag. Hovedstadslaget ledet to ganger mot Nordsjælland i lokaloppgjøret, men gjestene sikret ett poeng på overtid.

Sten Grytebust sto i mål for FC København, mens Ulrik Yttergård Jenssen og Andreas Schjelderup var i aksjon for Nordsjælland. Sistnevnte ble byttet ut tre minutter før slutt.

