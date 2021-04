Thorsby scoret da Sampdoria vendte til seier

NTB Sport

Dermed ble det en god dag for nordmannen og hans lag, som lå under 0-1 til pause etter at Darko Lazovic hadde gitt gjestene ledelsen.

Jakub Jankto kvitterte for Sampdoria like etter hvilen, mens Manolo Gabbiadini gjorde 2-1 på straffespark i det 73. minutt.

Om lag ti minutter før slutt kom Thorsbys scoring. Adrien Silva slo en lang crossball mot nordmannen, som slo keeper Marco Silvestri i luftduellen og headet ballen i mål. Den norske midtbanemannen har scoret tre ganger i serien denne sesongen.

Seieren gjør at Genova-laget er to poeng bak Hellas Verona i Serie A når sju serierunder gjenstår. Lagene er nummer ni og ti på tabellen.

Kristoffer Askildsen var ubenyttet reserve for Sampdoria i lørdagens kamp.

