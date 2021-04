Sjokktap for Bayerns kvinnelag gir Wolfsburg håp

NTB Sport

Bayern vant sine 17 første seriekamper og så ut til å ha avgjort duellen med tittelforsvarer Wolfsburg, men lørdag ble det 2-3-tap i kampen mot serietreeren. Nå kan Ingrid Syrstad Engen, Karina Sævik og de andre Wolfsburg-spillerne håpe igjen. Slår de Freiburg søndag, er de bare to poeng bak lederlaget, som 9. mai kommer på besøk til Wolfsburg for å spille det som kan bli en seriefinale.

Et selvmål av Luana Buehler og en scoring av Lea Schüller ga Bayern 2-0-ledelse over Hoffenheim før det var spilt et kvarter. Da sto Bayern med 70-3 i målforskjell, men ved kampslutt var det blitt 70-6.

Tabea Wassmuth, Katharina Naschenweng og Nicole Billa scoret for gjestene i løpet av ti minutter fra det 63. til det 73. minutt, og årets sjokk i tysk fotball var et faktum.

Bayern er i semifinale i mesterligaen, men tapte for Wolfsburg i den tyske cupens semifinale.

(©NTB)