Publikum tilbake i britisk idrett da snooker-VM startet

NTB Sport

Snooker-VM er en av myndighetenes pilotprosjekter for gradvis å slippe tilskuere inn på idrettsbegivenheter igjen etter nedstengningen under pandemien.

I første runde tillates 33 prosent av tilskuerkapasiteten utnyttet. Det betyr at det var 213 tilskuere da tittelforsvarer Ronnie O'Sullivan tok fatt på sin 1.-rundekamp mot Mark Joyce.

– Det er viktig at vi lykkes med dette, for dette blir retningsgivende for annen innendørsidrett, samt for kinoer og teatere, sa snookertourens sjef Barry Hearn til BBC.

– Dataene fra dette blir avgjørende for å få oss inn i normalitetens land av melk og honning.

Alle som slipper inn må framvise en negativ koronatest, signere et samtykkeskjema og logge inn på en smittesporingsapp. De sitter på sosialt distanserte plasser og anmodes om bruke munnbind.

Trapper opp

Spillerne anmodes om ikke å posere på bilder med tilskuere eller å signere autografer, slik de vanligvis gjør under turneringer. Norske Kurt Maflin skal i aksjon i 1. runde onsdag og torsdag.

Det er meningen å trappe opp publikums adgang i løpet av turneringen for hver runde, med fullt hus (980 tilskuere) til finalen som starter 2. mai.

– Jeg har vært promoter i 45 år, men etter alt vi har vært gjennom vil jeg rangere det som ett av våre største øyeblikk om vi får ha fullt hus på finalen, og med 500 millioner TV-seere verden over, sa Hearn.

Fotball neste

Søndagens FA-cupsemifinale mellom Leicester og Southampton på Wembley blir et annet pilotprosjekt, med 4000 tilskuere hvorav mange er helsearbeidere.

Det har ikke vært tilskuere på engelske fotballkamper siden desember.

Det planlegges for publikum også på ligacupfinalen på Wembley neste helg, FA-cupfinalen samme sted 15. mai og de to siste Premier League-rundene, alt med begrenset antall tilskuere.

