Norwich tilbake i Premier League – feiret med hjemmetap

På grunn av prins Philips begravelse ble serielederens kamp spilt sju og en halv time etter de andre oppgjørene i mesterskapsserien, og opprykket var klart da verken Brentford (0-0 mot Millwall) eller Swansea (2-2 mot Wycombe) vant.

Norwich så ut til å skulle feire med seier. Emiliano Buendia scoret ledermålet mot Bournemouth før det var spilt fem minutter, men så ble Dimitrios Giannoulis sendt av banen med rødt kort etter et drøyt kvarter. Mot ti mann scoret Sam Surridge, Arnaut Danjuma og Lloyd Kelly for gjestene i 2. omgang.

Utligningsmålet ble først vinket av for offside, men dommeren omgjorde avgjørelsen etter å ha snakket med linjemannen.

Kan smile

– Det er ikke lett å rykke rett opp igjen, og vi har greid det. Det er skuffende at vi tapte. En omstridt utvisning og noen tvilsomme mål bidro til det, men vi kan smile i kveld, for vi vet at vi skal til Premier League, sa Norwich-spiller Todd Cantwell til Sky Sports.

Alexander Tettey og Ørjan Nyland var ubenyttede reserver for Norwich på opprykksdagen.

Norwich er åtte poeng foran Watford, som også ligger an til opprykk. Seansea er 14 poeng bak med fire kamper igjen å spille, Brentford 16 poeng bak med fem kamper igjen.

Med sin seier har Bournemouth like mange poeng som Brentford og har fortsatt en liten sjanse til direkte opprykk. Mer sannsynlig blir det opprykkskvalifisering.

Sammen opp?

– Vi er ikke sluttspillklare ennå, men vi nærmer oss. Dommeren var god i dag. Utvisningen var helt korrekt, og vi gjorde gode bytter mot et godt lag, sa Bournemouth-manager Jonathan Woodgate til Sky.

Norwich endte sist i toppdivisjonen i fjor og rykket ned sammen med Watford og Bournemouth. De to andre kjemper videre for å slå følge opp igjen også.

