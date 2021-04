Kraftig redusert straff for Veerpalu etter «operasjon Aderlass»

NTB Sport

I mars behandlet CAS' antidoping-avdeling saken. Det førte til at langrennsprofilen utestenges fra all aktivitet i FIS-regi til 28. september i år. Det er en reduksjon fra fire til to år. FIS utelukket ham først for fire år.

Endringen kommer fram på skiforbundets hjemmeside. Estlenderen Veerpalu dømmes for direkte å ha deltatt i planlegging og gjennomføring av dopingbruk hos utøvere og forsøk på å tildekke saken.

Under ski-VM i Seefeld i 2019 ble østerrikske langrennsløpere tatt på fersken da de injiserte opptint blod på et hotell. Dette førte så til en omfattende etterforskning der den tyske legen Mark Schmidt ble pekt ut som hovedmann i en stor dopingsak med forgreninger til mange land.

Veerpalu og Mati Alaver, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Algo Kärp og Alekséj Poltoranin innrømmet å ha vært involvert.

Disse fikk fra to og et halvt til fire års utelukkelse. To utøvere (Max Hauke og Dominik Baldauf) ble suspendert for fire år. Hauke fikk også betinget fengsel i fem måneder i Østerrike.

Schmidt sitter i fengsel og skal sone nesten fem år.

Veerpalu har to OL- og to VM-gull individuelt i langrenn. Han fylte 50 år i februar.

