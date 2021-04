Flick vil gi seg i Bayern München

NTB Sport

Flick ble ansatt i november 2019 og har ført laget til seks titler. Forrige sesong ble det seier i serie, cup og mesterliga, og Bayern fulgte opp med seier i både tysk og europeisk supercup samt klubb-VM.

Den siste tiden har det ikke gått like bra, og Bayern er utslått av både cup og mesterliga. I Bundesliga styrer laget mot seriegull for niende år på rad.

Flick sa at han har informert spillerne om at han vil gi seg i jobben.

56-åringen ville ikke si mer om bakgrunnen for sin avgjørelse, men det er kjent at han den siste tiden har hatt et anstrengt forhold til sportssjef Hasan Salihamidzic. Han ville ikke bekrefte rykter om at han ønsker å etterfølge Joachim Löw som landslagssjef etter EM-sluttspillet, men strakte seg til å si at det er «en mulighet enhver trener må vurdere».

Flick var i årene 2006 til 2014 for Löw på landslaget. Nylig bekreftet Löw at han gir seg som landslagssjef i sommer.

