Ruud til semifinale i Monte Carlo – kan møte superstjernen Nadal

Tennisproffen fra Snarøya tok seg til semifinalen med settsifrene 6-4, 6-3. Der kan 22-åringen lørdag få en drømmeduell mot læremesteren Rafael Nadal.

Den spanske gruskongen møter russiske Andrej Rublev senere fredag.

– Utrolig gøy. Dette er en av de største grusturneringene vi har. I semifinalen får jeg en ekstremt tøff kamp uansett hvem jeg møter, sa Ruud til Discovery etter seieren.

ATP 1000-turneringen i Monaco er på det høyeste nivået i tennisverdenen bak konkurranser med Grand Slam-status.

Holdt unna

En innbitt Ruud kjempet til seg seieren i første sett. Gjentatte ganger kom han skjevt ut i egen serve, men hver gang slo han tilbake og unngikk å bli brutt.

Et tydelig eksempel på det kom da Ruud overlevde fire breakballer og halet inn 3-2-ledelse i det femte gamet.

Fognini spilte tidvis glitrende tennis i åpningssettet, men italieneren fikk ikke uttelling mot en seig nordmann på motsatt banehalvdel. På tampen avgjorde Ruud settet med en vellykket bruddball.

Frustrert

I sett to var Fognini tydelig oppgitt. 33-åringen gjorde en rekke feil og ble brutt i sin første serve. I ren frustrasjon måket han ballen i veggen, men fikk ingen straff fra dommeren. Han hadde en advarsel hengende over seg fra før.

Ruud ville fått seieren i gamet og gått opp i 4-0-ledelse om Fogninis oppførsel hadde blitt slått ned på. I stedet fant italieneren en vei tilbake og utlignet til 3-3.

Men igjen var det Ruud som hadde den beste stayerevnen. Han føk opp i 5-3 da han for tredje gang i kvartfinalen brøt motstanderens serve. I det neste gamet havnet Ruud bakpå, men denne gangen ble det ikke fornyet spenning.

– Jeg synes det var ganske bra spill til tider, men vi har begge spilt bedre i våre liv. Det er vanskelig å få rytme mot Fognini. Han går for noen ville slag til tider, og man må være på tærne hele tiden, sa Ruud.

– Jeg er fornøyd med måten jeg forsvarte meg på. I tillegg klarte jeg å være stabil og få inn ballen på de viktigste poengene, la han til.

Trent sammen

Fognini stilte til start som regjerende mester etter triumfen i 2019. Fjorårets utgave av Monte-Carlo Masters ble avlyst på grunn av koronapandemien.

På verdensrankingen er Fognini rangert som nummer 18 i verden. Ruud ligger på 27.-plass.

Blir det en semifinale mellom Ruud og Nadal, er det to venner som møtes. De har ofte trent sammen på den spanske superstjernens tennisakademi på Mallorca. Det gjorde de senest for et par uker siden.

– Det er så jeg håper at det skjer. Det vil være en drøm som blir til virkelighet om jeg kan møte ham på banen, sa Ruud om utsiktene for en kamp mot læremesteren.

