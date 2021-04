NTB Sport

– Det er en rekke utfordringer, men organisasjonskomiteen tenker ikke på å avlyse lekene, sa Seiko Hashimoto på en pressekonferanse.

Hun er president i organisasjonskomiteen.

– Vi har respekt for at mange japanere er skeptiske. Det må vi ta på alvor, la hun til.

Torsdag gikk to markante japanske politikere ut og sa at det ikke kunne utelukkes at OL måtte avlyses om koronasmitten skjøt ny fart.

En meningsmåling i den japanske befolkningen har i tillegg avdekket at mer enn 70 prosent mener sommerlekene bør avlyses eller utsettes på nytt.

