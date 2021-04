Kombinertveteranen Krog legger opp – ønsket med rundt smøreteamet

NTB Sport

Krogs merittliste inneholder blant annet tre individuelle verdenscupseirer, OL-gull i lag, OL-bronse individuelt og tre lagsølv i ski-VM.

Høydalsmo-løperen har konkurrert på toppnivå i mer enn ti år, men har nå flere tunge sesonger bak seg.

– Etter en fantastisk reise som utøver i kombinert er det på tide å avslutte. Det har vært mye motgang, som har gjort at jeg har fått testet meg selv på veldig mange tøffe områder og lært veldig mye av det, sier Krog til NTB.

– Men mest av alt har det vært fantastiske opplevelser og store prestasjoner sammen med en gjeng av ypperste klasse, tilføyer han.

Hylles av sjefen

Telemarkingen legger ikke skjul på at det å forlate toppidrettslivet ikke bare er enkelt.

– Denne delen av livet kommer til å bli et savn, samtidig som jeg kjenner det blir veldig spennende med nye muligheter og litt mer tid med familie og barn, sier Krog.

Nå skal 34-åringen fullføre utdannelsen som landmåler/oppmålingsingeniør ved Gauldal Fagskole.

Kombinertlandslagets sportssjef Ivar Stuan hyller Krog for karrieren og det han har betydd for miljøet.

– Magnus er en fantastisk person, og ikke minst er han en super representant for Telemark. Det er ingen som har noe vondt å si om Magnus. Det skal du lete lenge etter, og han er fantastisk ambassadør for kombinert, sier han til NTB.

Ønsket med i smøreteamet

Han påpeker at Krog har slitt de siste sesongene. Både i OL i Pyeongchang i 2018 og i Seefeld-VM året etter var han i den norske troppen uten å få gå en eneste distansen.

Til vinterens VM i Oberstdorf klarte han ikke å kvalifisere seg. Samtidig har det vært lyspunkter. I januar 2019 ble han nummer to i et verdenscuprenn på hjemmebane i Trondheim.

Sportssjef Stuan er klar på at Krog fortsatt er ønsket i en rolle i miljøet.

– Magnus har en spisskompetanse som smøreteamet har lagt merke til. Han har en fantastisk følelse for glid på ski, sier Stuan – og legger til:

– Vi vil derfor gjerne ha han med så mye han vil og knytte han opp mot smøreteamet. Jeg har sagt at døren står åpen. Har han mye tid, er vi glad for det. Og har han litt tid, er vi veldig glad for det også.

Krog etterlater seg en plass på landslaget foran neste sesong. Hvem som får den, er ikke klart.

