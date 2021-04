Danmark åpner fotballtribunene for første gang siden september

NTB Sport

– Dette er helt avgjørende for oss, sier direktøren i divisjonsforeningen Claus Thomsen.

Den øverste divisjonen for menn, Superligaen, er en av turneringene som får åpne tribunene igjen for første gang siden september i fjor.

Det blir lov med opp til 500 tilhengere fordelt godt på stadion. Det opplyste justisminister Nick Hækkerup sent torsdag, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Det skal være minst en meter mellom hver tilskuer. De som skal inn på stadion, må også vise et koronapass og registrere seg.

Vedtaket gjelder også for cupkamper, A-landskamper kvinner, de tre øverste divisjonene for kvinner samt nivå to for herrene.

