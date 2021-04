Trolig ingen tribunefest for Vipers i Champions League

NTB Sport

Vanligvis er det nesten 10.000 på tribunene begge dager i Laszlo Papp-arenaen i den ungarske hovedstaden i finalehelgen. Ungarn er knallhardt rammet av koronapandemien.

Landet har nesten 25.000 koronarelaterte dødsfall i en befolkning på 9,7 millioner, ifølge worldometers.info. 3,3 millioner ungarere er vaksinert.

Semifinaleoppsettet er spikret. Hjemmefavoritten Györ (fire norske spillere i troppen) møter Brest 15.15 lørdag 29 mai. Vipers og CSKA Moskva spiller 18.00 samme dag.

Finalen spilles dagen etter. Skjer det uten tilskuere, vil det være et stort minus for Györ.

– I øyeblikket er det ikke mulig med tilskuere på idrettsarrangementer i Ungarn. Vi planlegger også for et arrangement med et begrenset antall tilskuere. Utviklingen i helsesituasjonen i Ungarn vil selvfølgelig påvirke beslutningen, sier Thomas Schöneich i det europeisk håndballforbundet (EHF) til NTB.

