Stjernesund tok etterlengtet NM-gull: – Dette skal jeg nyte

Seiersmarginen endte på 0,59 sekunder. Stjernesund ledet med åtte hundredeler på Monsen etter første omgang.

Duoen var i en klasse for seg. Det skilte hele 2,27 sekunder til Andrine Mårstøl på bronseplass.

NM-tittelen er Stjernesunds første i karrieren. Tidligere i vinter var den 24 år gamle Hakadal-utøveren med på å ta VM-gull for Norge i blandet lagkonkurranse i parallellslalåm.

– Endelig kom mitt første NM gull. Denne medaljen skal jeg nyte i kveld, sa Stjernesund til NTB etter torsdagens renn.

Hatt det tøft

Hun syntes det var ekstra stas at triumfen kom på Oppdal. Der gikk hun på skigymnas i fire år. I tillegg var det godt for Stjernesund å vinne i en disiplin hun har trøblet med i vinter.

– Jeg føler jeg har hatt alt annet enn en stor storslalåmsesong. I verdenscupen har det vært tøft, og derfor prøvde jeg å utnytte NM til å kunne prestere igjen. Da er det gøy å lykkes.

I 2019 ble Monsen norgesmester i storslalåm, men 21-åringen fikk det tungt på tampen av årets tittelkamp.

– Jeg ga det jeg hadde, men syra tok meg. På flata mot slutten av omgangen knakk jeg sammen. Fram til da var det et hederlig forsøk på gull. I dag kjempet jeg mot Oppdals dronning, og det er absolutt ingen lett match, sa Monsen.

Landslagstrener Tim Gfeller var fornøyd med det han så.

– Det ble en kjempefin duell mellom Marte og Thea. Begge gjorde jobben, og Thea viser i dag at hun absolutt kan kjøre storslalåm på et høyt nivå.

Begrenset felt

Martine Fosmo Nyberg lå best an i kampen om den siste pallplassen. Hun hadde et 36 hundredelers forsprang på Mårstøl, men tapte over halvsekundet i finaleomgangen og ble skjøvet ned ett hakk.

– Jeg er godt fornøyd med min første NM-medalje i storslalåm. Tidligere har jeg bare kjørt ut, sa Mårstøl.

Norges Skiforbund hadde i utgangspunktet planlagt å kjøre fulle klasser i NM, men det forutsatte lettelser i nasjonale tiltak og restriksjoner. Det skjedde ikke, og dermed kan kun de 50 best rangerte av de påmeldte i hver disiplin stille på startstreken.

Mesterskapet runder av den norske alpinsesongen. Verdenscupen ble avsluttet for snaut fire uker siden.

Slik er resten av NM-programmet på Oppdal:

* Fredag: Storslalåm menn

* Lørdag: Slalåm menn

* Søndag: Slalåm kvinner.

