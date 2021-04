Solskjær og Solbakken satser på e-sport

NTB Sport

Selskapet Ulti Agency ble startet av Asgeir Kvalvik i Kristiansund under pandemien og omsatte for knappe to millioner kroner på de første tre månedene i 2020, heter det i en pressemelding.

Selskapet skal på samme måte som agentselskaper i fotballen representere utøvere og ledere.

– E-sport har blitt større enn noen ville turt å spå for bare få år siden. Dette sprer idrettsglede over hele verden. Det synes jeg er spennende, Ulti Agency er et selskap med store planer. Her handler det om å se spillerne og gi de en sjanse, og så gjør det heller ikke noe at dette kommer opp i min hjemby, Kristiansund, sier Ole Gunnar Solskjær.

United-manageren og agent Solbakken kjøper begge 12,5 prosent av aksjene i det nevnte selskapet. Kjøpesummen skal være et betydelig millionbeløp.

Daglig leder Kvalvik representerer allerede flere internasjonale utøvere. Selskapet har åpnet kontor i Seattle i USA og har konkrete planer om utvidelse i både Asia og Sør-Amerika.

– Vi er veldig stolte av å få inn Ole Gunnar og Jim som store eiere. Det er en anerkjennelse til e-sporten, og dette er eiere som har erfaringer, engasjement og kunnskap som virkelig vil bidra til å løfte oss og definere hele feltet vårt. Vi har store ambisjoner og mulighetene er uendelige i et svært spennende marked, sier Kvalvik, som tidligere har jobbet flere år i eliteserielaget Kristiansund Ballklubb.

(©NTB)