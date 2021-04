Ny Cavani-scoring da Solskjær sørget for sin femte semifinale

NTB Sport

United hadde 2-0 som utgangspunkt fra bortemøtet mot Moldes overmenn Granada. Dermed måtte spanjolene kjempe i en tung oppoverbakke vel vitende om at tre mål måtte til for et avansement.

Paul Pogba var kaptein for anledningen, og han stusset ballen videre i feltet til Cavani, som avsluttet fra åtte-ti meter på hel volley med venstrebeinet. Cavani ble matchvinner mot Tottenham søndag.

I det 90. minutt ble Jesús Vallejo «lurt» av at Juan Mata ikke traff et innlegg med hodet og satte ballen i eget nett.

United hadde god kontroll, og Granada var aldri i nærheten av å ødelegge for vertene.

– Vi gjorde det bra. Vi kontrollerte kampen og hadde ballen mye. Vi lot ballen gå, og resultatet viser det, sa Bruno Fernandes til BT.

Ny semifinale

Nok en semifinale venter for Manchester United. I januar røk Solskjær mot Manchester City i ligacupsemifinalen. Det var hans fjerde nederlag i en semifinale siden han tok over jobben i Uniteds sjefsstol. Sist sesong ble det stopp i semifinalen både i ligacupen, FA-cupen og europaligaen.

Solskjær måtte klare seg uten Luke Shaw, Scott McTominay og Harry Maguire, som alle pådro seg gult kort i det første møtet mot Granada og dermed suspensjon før returmøtet. I tillegg var Marcus Rashford usikker før kampen, og angrepsspilleren ble værende på benken.

Etter 70 minutter så også Solskjær sitt snitt til å hvile sin største stjerne Bruno Fernandes. Juan Mata fikk noen sjeldne minutter i United-drakten. Med et gult kort ble også kaptein Pogba spart i pausen til fordel for Donny van de Beek.

Kontrollert

Etter 51 minutter headet Molina rett på United-keeper David de Gea. Mason Greenwood og United kunne kontre, men headingen fra unggutten led samme skjebne. Fernandes fikk prøve seg på en volley, men skjøt over mål.

Ellers var det United på sparebluss som kunne kontrollere inn seieren.

Nå venter Roma i semifinalen for Solskjærs menn. Den spilles 29. april og 6. mai.

– Alle lag kan gi deg problemer. De er godt organisert defensivt, og de kan skape problemer offensivt. Noen av spillerne deres har spilt i England. Vi vet hva vi må gjøre. Hvis vi gjør de rette tingene, har vi gode sjanser, sa Fernandes.

