Italiensk sykkellag trekker seg fra Giroen etter dopingsaker

NTB Sport

Det er laget selv som informerer om beslutningen torsdag.

Årsaken til at det ikke blir Giro-start, er at to av lagets ryttere har avgitt positive dopingprøver det siste året.

I oktober i fjor ble Matteo Spreafico kastet ut av Giro d'Italia etter at det ble funnet spor av det forbudte stoffet ostarine i hans prøve.

I slutten av mars i år ble det kjent at Matteo De Bonis hadde testet positivt på epo.

Laget avviser ifølge nettstedet Velonews at de har vært kjent med utøvernes dopingbruk.

Dopingsakene medfører at Vini Zabu risikerer å bli utelukket ritt i regi av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Med hensyn til Giro d'Italia har laget selv kommet forbundet i forkjøpet.

Giro d'Italia starter 8. mai.

(©NTB)