Gullhåpene gjør comeback etter skadetrøbbel

De forteller til VG at de er sugne på å konkurrere. Mol har slitt med en skade i flere måneder.

– Det har vært fremgang, og så tilbake igjen til start. Det er kanskje ikke helt på topp fysisk ennå. Jeg har ikke fått trent så mye med ball som jeg kunne ønsket. Så dette blir en solid test og vi får se om jeg fortsatt har nivået inne, sier Mol.

– Jeg sliter i hvert fall ikke med beinskjørhet, men det var det jeg fikk fortalt der og da, at det kunne være det. På det tidspunktet var jeg litt rådvill, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg ble sendt rundt omkring til forskjellige spesialister som skulle sjekke det og det, og så fikk jeg fortalt at «det her er det du sliter med». Og jeg trodde jo på det.

Sandvolleyspillerne var helt dominerende før pandemien slo til. Nå håper de på en perfekt inngang til OL.

