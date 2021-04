Slavia Praha-spiller utestengt i ti kamper for rasisme

NTB Sport

Det besluttet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) onsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kudela er funnet skyldig i å ha hvisket noe rasistisk i øret til Kamara da lagene møttes på Ibrox 18. mars. Rangers-manager Steven Gerrard var rasende etter kampen.

– Dette er virkelig skuffende. Jeg blir sur. Nå er det opp til Uefa. Jeg håper at det ikke blir feid under teppet, sa Rangers-sjefen.

To av hans elever straffes også for dårlig oppførsel. Etter kampslutt skal Kamara ha slått til Kudela i spillertunnelen. Den finske Rangers-spilleren er utestengt i tre kamper for sin rolle i episoden.

I tillegg er Rangers-spissen Kemar Roofe utestengt i fire kamper for overfall i den samme kampen. Roofe ble utvist for en stygg takling der han sparket Slavia Praha-keeper Ondrej Kolar i ansiktet.

Kolar pådro seg brudd i hodeskallen i taklingen.

Slavia Praha vant bortekampen 2-0 og tok seg videre til kvartfinale i europaligaen med 3-1 sammenlagt. Kudela har allerede sonet én kamp av utestengelsen mot Arsenal i forrige uke.

Rangers er ifølge nyhetsbyrået PA bøtelagt med 90.000 kroner for uanstendig oppførsel i kampen.

