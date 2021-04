Real Madrid til semifinale da Liverpool skjøt med løskrutt

NTB Sport

Liverpool hadde to mål å hente inn etter 1-3-tapet i Madrid forrige uke og gikk offensivt til verks på egen arena, men Mohamed Salah og hans lagkamerater var ikke giftige nok i avslutningsøyeblikkene.

– Prestasjonen, intensiteten og viljen var bra, men vi kan ikke misbruke sjansene vi kom til, og det avgjorde. Vi var åpenbart det beste laget og gjorde nok til å vinne kampen, men sett over to kamper var vi ikke gode nok, sa James Milner til BT Sport.

Salah kom til den første store sjansen før det var spilt to minutter, framspilt av Sadio Mané som herjet med gjestenes backvikar Federico Valverde. Skuddet gikk rett på Thibaut Courtois, som reddet med foten.

Milner skjøt bedre da han fikk sjansen fra 20 meter etter ti minutter. Ballen skrudde mot krysset, men Courtois svarte med en kjemperedning.

Mot slutten av den første omgangen skjøt først Salah og så Georginio Wijnaldum over fra god posisjon, mens Mané ikke nådde fram på et av Trent Alexander-Arnolds flotte forarbeid.

Det var dermed Real Madrid som hadde den største sjansen i første omgang. I det 20. minutt vant Karim Benzema ballen fra en uoppmerksom Nathaniel Phillips og raidet på egenhånd mot flere Liverpool-forsvarere. Til sist gikk skuddet hans i stolpen via en motspiller.

Selvtillit

Liverpool trengte ikke å vente lenge på en mulighet i 2. omgang heller. Roberto Firmino ble spilt fram av Alexander-Arnold i det 47. minutt, men han skjøt i kroppen på Courtois fra spiss vinkel.

Zinedane Zidanes Real-lag vant selvtillit for hvert minutt som gikk uten scoring, og etter hvert hadde gjestene god kontroll selv om Liverpool fortsatte å jage scoringer.

Hjemmelaget blottet seg for kontringer, og Milner og Alisson måtte i aksjon for å avverge scoringer som ville punktert kampen.

Etter hvert måtte Jürgen Klopp innse at det ikke blir mesterligasuksess for hans lag i år, og dermed blir eneste vei til neste sesongs turnering å klatre til topp fire på tabellen. Det var sesongens siste tittelsjanse som glapp for Liverpool onsdag.

Vil ha mer

For første gang dette århundret var Real Madrid eneste spanske lag i mesterligaens kvartfinale, og laget har til hensikt å øke sin fantastiske pokalsamling i verdens gjeveste klubbturnering. Klubben har allerede vunnet den gjeveste europacupen 13 ganger, sju av dem siden den byttet navn til mesterligaen.

Chelsea blir motstander i semifinalene i slutten av april og begynnelsen av mai, i kamp om å ta seg til finalen i Istanbul. Liverpool får ikke vende tilbake til stadion der klubben vant en uforglemmelig mesterligafinale i 2005.

Returkampen fikk en ubehagelig opptakt da Real Madrids spillerbuss ble bombardert med gjenstander ved ankomst til Anfield, og et vindu ble knust. Liverpool fordømte sine tilhengeres oppførsel.

Før avspark var det ett minutts stillhet til minne om ofrene for Hillsborough-tragedien i 1989. Torsdag er det 32 år siden 96 Liverpool-tilhengere mistet livet på en overfylt ståtribune i Sheffield.

