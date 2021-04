Markering for Daunte Wright før NBA-kamp i Minneapolis

NTB Sport

Kampen mellom Minnesota Timberwolves og Brooklyn Nets ble utsatt ett døgn på grunn av den opphetede situasjonen i byen etter hendelsen. Tirsdag stilte begge lag i t-trøyer med påskriften «Liberty and justice FOR ALL», et sitat fra den amerikanske troskapseden.

I tillegg til kravet om frihet og rettferdighet var det også stillhet til minne om Wright før kampstart.

Det var stillhet for Wright også før Mats Zuccarello og hans lagkamerater i Minnesota Wild gikk på isen for å møte Arizona Coyotes i NHL-kamp i nabobyen St. Paul onsdag.

Flere Timberwolves-spillere har hevet røsten i kampen mot rasisme det siste året. Dødsfallet til George Floyd, som utløste verdensomspennende antirasismemarkeringer, skjedde noen kilometer fra lagets hjemmearena. Rettssaken mot politimannen som knelte på Floyds nakke i ni minutter pågår nå på tredje uke om lag åtte kvartaler unna arenaen.

Vanskelig

Søndag mistet nok en ung svart mann livet i møtet med politiet

– At ingenting endres og det skjer igjen og igjen, det er i mine øyne det vanskeligste, sa Timberwolves-guard Josh Okogie.

Kevin Durant førte Nets til klar 127-97-seier.

– Alle gutta er klar over det som skjer i landet vårt, og vi snakker om det hele tiden, men straks vi går på banen konsentrerer vi oss om jobben vår, sa Durant.

Flere ventet

Timberwolves har så vidt begynt å slippe inn publikum på kampene etter lettelse av koronarestriksjonene, men tirsdag var det tomme tribuner igjen.

Også Mats Zuccarellos NHL-lag Minnesota Wild og baseballklubben Minnesota Twins fikk sine hjemmekamper mandag utsatt etter at Wright ble skutt. Twins spilte igjen tirsdag, mens Wild er tilbake på isen onsdag kveld.

