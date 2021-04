Haaland og Norge møter Hellas til treningslandskamp

NTB Sport

Det opplysninger Norges Fotballforbund på sine nettsider onsdag.

Kampen spilles 6. juni. Fra før er det klart at Luxembourg blir motstander fire dager tidligere.

Oppgjørene blir del av oppkjøringen til VM-kvalifiseringskampene til høsten. Der starter Norge med hjemmekamp mot Nederland.

– Disse kampene blir svært viktige med tanke på forberedelsene til høstens tette kvalifiseringsprogram, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Hellas er nok hakket hvassere enn Luxembourg. De forsvarer seg godt og klarte uavgjort mot Spania på bortebane i mars. Det er en type motstander som vi bør ta mål av oss å slå dersom vi skal ta oss til mesterskap, tilføyer han.

Norges Fotballforbund tar forbehold om at myndighetene gir innreisetillatelse med fritak fra eventuelle karantenebestemmelser på tidspunktet da kampene skal spilles.

NFF skriver også at det ikke er avklart om det vil være mulig å ha publikum til stede på kampene.

Trinn én i regjeringens gjenåpningsplan åpner imidlertid for at arrangementer kan ha 600 tilskuere, fordelt på tre kohorter a 200. Forutsetningen er at tilskuerne sitter i faste tilviste plasser og at det er to meters avstand mellom kohortene.

