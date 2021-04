Dortmund-sjef om Haaland: – Tror jeg vet hvor han spiller neste sesong

NTB Sport

Det går ikke en dag uten at det spekuleres i Haalands fotballframtid i internasjonal presse. Jærbuen er satt i forbindelse med en rekke store klubber i Europa.

– Jeg blir sliten av det, sier sportsdirektør Watzke i et intervju med BBC.

Han trekker videre en parallell til overgangssagaen rundt Jadon Sancho i fjor sommer. Vingen var koblet sterkt til Manchester United.

– Men han spiller fortsatt for Borussia Dortmund. Nå skriver alle at Erling Haaland kommer til å spille for Real Madrid og Barcelona neste sesong, eller for den eller den», sier Watzke.

Dortmund-ledelsen har hele tiden vært krystallklare på at det ikke foreligger noen planer om å slippe den norske målmaskinen allerede i sommerens overgangsvindu.

I intervjuet med BBC gjentar sportsdirektør Watzke dette.

– Den eneste måten er å se hvor han spiller etter 1. september. Jeg tror jeg vet hvor han spiller, men det er alt jeg har å si, sier han.

Dortmund-toppen understreker også at klubbens økonomiske situasjon er god, og at den ikke hadde «en eneste euro» i gjeld ved inngangen til pandemien. Det er dermed ingenting som tilsier at Haaland eller andre spillere selges billig.

