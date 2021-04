Ny spurtseier til Cavendish i Tyrkia – Halvorsen med sterk fjerdeplass

NTB Sport

Cavendish var sterkest på de siste meterne av den 212,6 kilometer lange etappen fra Beysehir til Alanya. Dermed fulgte han opp seieren på mandagens etappe med start og mål i Konya.

Det norske Uno-X-laget er på startstreken i Tyrkia og har vært med å prege resultatlistene. Tirsdag var det Kristoffer Halvorsen som viste muskler.

Sørlendingen satt i fronten da spurten gikk, men nådde ikke helt opp. Han krysset imidlertid målstreken til en meget sterk fjerdeplass.

Belgiske Jasper Philipsen, som nylig vant World Tour-rittet Schjeldeprijs, fulgte nærmest etappevinner Cavendish. Polske Stanislaw Aniolkowski ble nummer tre.

De to etappeseirene til Cavendish er 35-åringens aller første etter at han foran årets sesong signerte for stjernespekkede Deceuninck-Quick-Step. Totalt har sykkelprofilen fra Isle of Man tatt 148 proffseirer i karrieren.

Cavendish leder også rittet i Tyrkia sammenlagt.

