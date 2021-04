Mesterligaen: Vipers møter CSKA Moskva i semifinalen

NTB Sport

Det ble avgjort i Det europeiske håndballforbundets (EHF) trekning av den såkalte Final Four-helgen i Budapest.

Mens Vipers møter CSKA, skal regjerende mester Györ opp mot Brest Bretagne i den andre semifinalen. Både russiske CSKA og franske Brest er i semifinale for første gang.

Semifinalene spilles lørdag 29. mai, mens finale og kamp om 3.-plassen spilles dagen etter, alle i den ungarske hovedstaden.

– Det blir veldig spennende. Jeg tror vi er veldig sterke nå, og vi har fått flere spillere tilbake fra skader. Jeg synes vi bare blir bedre og bedre, og det er veldig gledelig foran Final Four, sa Vipers' veterankeeper Katrine Lunde i EHFs sending.

Sterkt

Norges innslag i turneringen imponerte stort og spilte på sitt beste nivå i kvartfinalekampene mot russiske Rostov Don. Der ble det Vipers-seier med 57-50 sammenlagt selv om begge kamper gikk i Russland.

Vipers har hatt en meget spesiell sesong der laget er blitt sterkt rammet av de strenge norske innreise- og karantenereglene. Kristiansand-laget fikk bare spilt to av 14 kamper i gruppespillet på hjemmebane, og tre kamper ble avlyst.

Av dem ble Vipers idømt to tap og én seier. Rostov Don vant den innledende puljen der Vipers ble nummer fem.

Vondt minne

I fjor ble cupspillet i kvinnenes mesterliga avlyst som følge av koronapandemien. I 2019 ble Györ mester, mens Rostov Don tok 2.-plassen og Vipers 3.-plassen.

Den gang pådro Lunde seg en korsbåndskade i den siste kampen som satte henne utenfor håndballbanen i lang tid.

– Det gikk ikke så bra for meg sist, men nå er jeg tilbake i form, og jeg gleder meg til å komme tilbake til Ungarn, sier Lunde.

Norsk finaleduell?

Hennes mangeårige landslagsvenninne Kari Brattset Dale representerte Györ under sendingen fra trekningen. Hun venter et krevende oppgjør mot Brest, som ungarerne møtte to ganger i gruppespillet.

De kampene endte 25-25 og 27-27.

– Brest er et veldig tøft lag, og det vet vi fordi vi allerede har møtt dem to ganger. Det blir en skikkelig tøff kamp, sier Dale.

Med seier i semifinalen er det mulighet for et finalemøte med gamleklubben Vipers. Også Silje Solberg, Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal spiller for Györ.

– Det er alltid spesielt på møte lagkamerater fra landslaget, og vi kjenner hverandre så godt, men det betyr ikke så mye når vi tar på drakten og kampen er i gang, sier strekspilleren.

